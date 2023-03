Machin: "Io, Roma, Totti e il gol da sogno"

CORSPORT - In vista del match contro la Lazio, ha parlato l'ex giallorosso Machin, autore di un'ottima stagione con il suo Monza. Queste le sue parole:

C’è un riferimento su tutti?

«Faccio il nome di Daniele De Rossi, per tanti motivi. Il ruolo in campo, simile al mio, ma anche il carisma e la leadership che ha sempre dimostrato nella Roma. Oltre ai molti consigli che ho ricevuto. Lì in prima squadra ho fatto solo qualche panchina, ma stare a contatto con dei campioni come Daniele o Totti è servito per rodarmi subito. Poi ho avuto Alberto De Rossi allenatore nella Primavera. E qualche anno più tardi, nel maggio 2019, la mia seconda partita in serie A è stata Roma-Parma: sono tornato da avversario all'Olimpico proprio nel giorno dell’addio al calcio di Daniele. In qualche modo un segno del destino».



Un peso specifico non indifferente, un po’ come l’aver visto da vicino Messi, ai tempi del Barcellona.

«Un fenomeno già allora, Leo, quando stava lasciando la cantera per diventare il migliore al mondo. La differenza con gli altri era evidente. Del settore giovanile che c’è in Italia, mi sono accorto di una cosa: qui viene tutto strutturato per vincere subito».

Senza andare troppo lontani, la prima da titolare in A col Monza di Machin è stata proprio all’Olimpico: anche questo è destino?

«Era la partita con la Roma nel girone di andata: fa sempre effetto giocare in uno stadio così. L’importante è aver fatto tesoro di quella sconfitta. Risolvere i primi problemi in questo campionato ha fatto venire fuori il vero Monza. Quella era una squadra in difficoltà, poi ci siamo ripresi».

Gol contro la Lazio?

«Sarebbe speciale in ogni caso, al di là dei molti derby che ho giocato nella giovanili della Roma. Uno dei segreti del Monza, in effetti, è aver mandato tanti giocatori a segno. Forse sarebbe stato meglio incontrare una Lazio ancora impegnata in Europa: le energie in quei casi si disperdono un po’. Però affrontiamo una squadra che attraversa un grande momento e che merita di stare tra quelle in corsa per la qualificazione alla Champions»

