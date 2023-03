Lazio-Roma: cori antisemiti e maglie inneggianti ad Hitler da parte dei tifosi biancocelesti. Abodi: "Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte" (VIDEO)

Ancora cori antisemiti da parte dei tifosi biancocelesti in occasione di Lazio-Roma. Come testimoniato su twitter da Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, la curva laziale ha intonato cori antisemiti durante la sfida. Un tifoso, inoltre, è stato immortalato con una maglia inneggiante ad Hitler con il numero 88. Sulla questione è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Impossibile far finta di nulla. Farò la mia parte, come sento il dovere di fare. Il Rispetto è dovuto e non è negoziabile"

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf — Ruth Dureghello (@dureghello) March 20, 2023