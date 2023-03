Juventus, Chiesa: "Infortunio? L'intervento di Smalling non è stato bellissimo, ma voleva prendere la palla"

In un'intervista al canale Twitch della Juventus, Federico Chiesa ha ripercorso le tappe del suo infortunio: dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante Roma-Juventus a gennaio 2022, dopo un contrasto con Smalling, passando per il recupero e il ritorno in campo. "In quel caso lì, dove mi sono fatto male, riguardando l’intervento sicuramente non è stato bellissimo però l’obiettivo di Smalling era quello di prendere la palla. È andato sul pallone, non lo ha fatto con cattiveria. Queste cose nello sport di contatto succedono", ha ricordato.