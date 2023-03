Inchiesta Prima: rinviata la prima udienza

Si è tenuta oggi presso il tribunale di Torino davanti al gup Marco Picco l’udienza preliminare del procedimento sulle presunte irregolarità nei bilanci 2019, 2020 e 2021 della Juventus. In particolare, vengono ipotizzate dall’accusa plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi. Dodici le persone indagate, tra cui gli ex vertici, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici, più il club bianconero come persona giuridica.

11:04 - L'udienza verrà rinviata. Il PM Gianoglio, uno dei titolari dell'inchiesta, ha detto: "Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento".

10:21 - Sospesa l'udienza, il giudice sta valutando le richieste di circa 30 persone che vorrebbero costituirsi parte civile.

10:00 - È iniziata l'udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma presso l'aula 2 del Palazzo di Giustizia di Torino.