Il padre di Majchrzak: "Futuro? Presto per parlarne. Per lui è un onore lavorare con Mourinho"

ESKA.PL - Robert Majchrzak, padre del giovane calciatore della Roma Jordan Majchrzak, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica polacca sull'esordio in prima squadra di suo figlio in occasione di Roma-Sassuolo e sul rapporto con José Mourinho. Queste le sue parole.

Il debutto.

"C'era molta gioia per il debutto di Jordan in Serie A. Ma in realtà è passata più di una settimana da allora. La vita va avanti, ci sono già state altre sessioni di allenamento e ora deve concentrarti sul presente e sul lavoro quotidiano per acquisire sempre più capacità ed esperienza".

La Roma.

"Jordan è arrivato in un grande club, ovviamente, con la speranza di debuttare in prima squadra. E ora che il debutto è alle spalle, questo dovrebbe spingerlo a lavorare ancora più duramente".

Su Mourinho e lo spogliatoio.

"Jordan non parla molto di ciò che accade nello spogliatoio, di come sta andando con José Mourinho. Certo, ci scambiamo regolarmente opinioni, ma Jordan in qualche modo non le descrive nei dettagli. È indubbiamente un grande onore per lui lavorare sotto un allenatore così eccezionale, sotto il quale può acquisire sempre più competenze".