Galatasaray, Zaniolo: "Non voglio andare via a fine stagione. Voglio vincere qui e giocare la Champions League"

HURRIYET.COM.TR - Intervistato dalla testata turca, l'ex calciatore della Roma ora in forza al Galatasaray, Nicolò Zaniolo, ha respinto le voci che lo vorrebbero lasciare Istanbul già a giugno, rivelando anche le sue impressioni riguardo la tifoseria del Gala. Queste le sue parole:

“Non ho alcuna intenzione di aspettare un'offerta o di andare via alla fine della stagione. Voglio prima vincere il campionato con il Galatasaray e poi giocare in Champions League. Che tipo di atmosfera c'è qui? Roberto Mancini me ne aveva parlato, ma viverlo è diverso. È perfetto. I tifosi sono impressionanti e affascinanti".

