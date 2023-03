FOTO - Si rivede un numero 10 a Trigoria: nella seduta odierna aggregato anche Riccardo Pagano

La Roma, dopo la pausa per le nazionali, è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista della ripresa contro la Sampdoria. Con molti giocatori ancora in giro per il mondo, sono tanti i Primavera aggregati da Josè Mourinho, tra cui Riccardo Pagano, numero 10 della formazione allenata da mister Guidi. Non è la prima volta che il giovane classe 2004 viene aggregato alla Prima Squadra, ma in questo caso c'è un dettaglio in più: nei kit estivi forniti ai giocatori infatti, al contrario di quelli invernali, compare sulla maglia di allenamento anche il numero, in questo quello che Pagano indossa con la Primavera, ovvero il 10. Era dai tempi di Francesco Totti che a Trigoria non si vedeva, proprio a 30 anni di distanza dall'esordio dello storico capitano.