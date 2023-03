Fiorentina, lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra per Sirigu: stagione finita

Bruttissima notizia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il portiere della Viola, Salvatore Sirigu, ha subito un grave infortunio durante l'allenamento odierno, motivo per cui la sua stagione termina in anticipo. L'estremo difensore infatti ha rimediato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra e nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico. Ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un'azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo".

