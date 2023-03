Figc, Gravina: "Il calcio va rifondato. Dobbiamo privilegiare l'interesse di tutti, serve una rivoluzione culturale"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto oggi a Napoli per la presentazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla "Giuridicità delle regole del gioco del calcio", all'interno dell'indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”. Il numero uno della Federcalcio ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato del calcio. Queste le sue parole:

“C’è chi parla di riforma dei campionati, ma va rifondato tutto il calcio. Dobbiamo guardarci in faccia ed essere coerenti: visionari, sì, ma mantenendo presente il grande senso di responsabilità. Non si può più considerare soprattutto l’interesse del singolo: dobbiamo privilegiare l’interesse di tutti. Serve una rivoluzione culturale”.