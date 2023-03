Femminile: Emanuela Testa e Giada Pellegrino presenti al Campus Bio-Medico di Porta Pinciana in occasione della festa delle donne

Anche in occasione della Festa della Donne, la Roma non è rimasta a guardare mettendo in piedi iniziative sociali. Nella giornata di oggi, infatti, le giallorosse Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò si sono recate al Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana per promuovere l’iniziativa del club.

