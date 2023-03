Falcao: "Ancelotti ct della Seleçao? Non lo so, ma è l'europeo che conosce meglio i giocatori brasiliani"

GLOBOESPORTE.COM - Intervistato dalla testata brasiliana, la leggenda della Roma Paulo Roberto Falcao ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità che il suo amico Carlo Ancelotti, con cui ha condiviso cinque anni in giallorosso, diventi il nuovo commissario tecnico del Brasile.

Queste le sue parole:

"Siamo molto amici da quando giocavamo insieme alla Roma. Ci siamo visti l'anno scorso, ma da allora non ho più parlato con lui. Non so cosa accadrà realmente tra lui e la Seleçao. Mi piace, penso che sia competente. Forse, tra gli europei, è l'allenatore che conosce meglio i giocatori brasiliani. Ne ha allenati durante ogni sua esperienza. È un uomo spettacolare e un allenatore vincente".

