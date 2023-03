“Er gol de Turone era bono”: stasera su Rai Uno il documentario su Juventus-Roma

Questa sera alle 23, dopo Malta-Italia, andrà in onda su Rai 1 “Er gol de Turone era bono”, film-documentario che ricostruisce quanto accadde il 10 maggio 1981, quando durante uno Juventus-Roma decisivo per lo scudetto, a Maurizio Turone fu annullato il gol che poteva valere il tricolore per una posizione dubbia di fuorigioco. Sui social c'è però chi protesta: i tifosi di Juventus e Lazio, infatti, ritengono fazioso e immotivato questo documentario, a cominciare dal titolo. Ma i vertici Rai fanno chiarezza e sottolineano come sia un docufilm assolutamente equidistante nel racconto.