Elmas: "Mi piaceva la Roma di Spalletti. E c'era un fenomeno come Totti"

DAZN - In uno special, 'Culture', sulla piattaforma che trasmette il calcio italiano, ha parlato Elmas, protagonista da 12° uomo della cavalcata del Napoli. E ha raccontato come la sua passione per la Serie A sia nata proprio seguendo un'altra squadra di Spalletti, la Roma.

Tempo fa dissi che guardavi la Roma di Spalletti, quindi anche il calcio italiano.

"Sì, in Macedonia si guardava sempre calcio italiano, un rifermento"

Il tuo preferito?

"Totti e la Roma. Mi piaceva come giocavano, ma Totti era un fenomeno. Per questo la guardavo sempre, mi piaceva come giocatore"