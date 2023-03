Di Biagio: "Sarebbe un peccato se Mourinho lasciasse la Roma, si è creata una simbiosi importante"

CALCIOMERCATO.IT - Luigi Di Biagio, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito che si occupa di calciomercato a margine dell'evento ‘Digital Cup 2023: tra sport e digitale’. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche su José Mourinho e sulla possibile permanenza dello Special One sulla panchina giallorossa. Ecco le sue parole: "Sarri sta facendo bene, la squadra sta crescendo, è normale che possa avere qualcosa in meno. Per Mourinho si è creata una simbiosi molto bella e importante, sarebbe un peccato se andasse via".

