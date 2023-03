Come scegliere la giusta attrezzatura per giocare a calcio: scarpe, abbigliamento e accessori

Il calcio è uno sport che richiede l'utilizzo della giusta attrezzatura, per garantire le massime performance in campo e il giusto comfort per rendere al meglio. Inoltre, la scelta corretta delle scarpette influisce anche sulla sicurezza e sulla salute delle articolazioni delle caviglie, molto importanti quando si pratica un'attività del genere.

Come scegliere le scarpe da calcio

Le scarpe da calcio sono un elemento fondamentale per qualsiasi giocatore. Non a caso, la scelta delle scarpe giuste può influire sull'esito delle partite, e di conseguenza anche sulle scommesse calcio. Quando si sceglie un paio di calzature di questo tipo, è importante tenere in considerazione tre fattori fondamentali: il tipo di campo, la forma del piede (oltre alle misure) e i tacchetti. La tipologia di suolo conta per avere un grip eccellente, così da garantire stabilità quando si corre o si cambia direzione.

Di conseguenza, anche la scelta dei tacchetti sarà dettata da questo elemento. In linee generali, i tacchetti più lunghi sono più adatti per i campetti in erba sintetica. In realtà conta anche il ruolo in campo: ci sono, infatti, delle scarpe appositamente pensate per certe posizioni. Quelle per gli attaccanti, ad esempio, sono più leggere e aerodinamiche. Infine, la forma della scarpa dovrebbe adattarsi al piede, e qui contano fattori come l'ampiezza della tomaia.

Come scegliere l'abbigliamento da calcio

L'abbigliamento dev'essere progettato per fornire il massimo comfort al giocatore durante la partita. In tal caso bisogna tenere in considerazione fattori come la traspirabilità, la vestibilità e la protezione offerta dall'indumento. I tessuti dovrebbero essere traspiranti, per consentire la corretta dissipazione dell'umidità corporea, ed ecco perché spesso i materiali vengono costituiti da tessuti tecnici come il poliestere. Ovviamente ha un peso decisivo anche la vestibilità, dato che un outfit troppo largo o troppo stretto potrebbe influire negativamente sulle prestazioni del calciatore. In sintesi, si consiglia di scegliere un abbigliamento che aderisca bene al corpo senza limitare la libertà di movimento.

Come scegliere i guantoni per i portieri

I guantoni sono decisivi per ogni portiere. Quando si sceglie un paio di guanti, ci sono fattori come il grip e la protezione che fanno tutta la differenza del mondo, insieme alla vestibilità, ovviamente. La superficie a copertura del palmo dovrebbe assicurare una presa perfetta, indispensabile per poter bloccare i palloni con certezza. Contano molto anche le imbottiture, e i guanti dovrebbero calzare senza costringere le mani, dato che ciò potrebbe provocare delle difficoltà a livello di circolazione del sangue. I migliori portieri in Italia dedicano intere ore alla scelta dei guanti più adatti, e anche chi gioca a livello amatoriale dovrebbe farlo.

Come scegliere gli altri accessori

Chiaramente si suggerisce di dedicare un po' di tempo anche alla scelta dei parastinchi, decisivi per la protezione dagli impatti in seguito ai contrasti di gioco. Inoltre, un buon paio di calzini dovrebbe offrire la traspirazione necessaria per mantenere i piedi freschi e asciutti durante la partita. Infine, ma non meno importante, è consigliabile scegliere un borsone adeguato per conservare l'attrezzatura e il cambio.