Chiarini (ex compagno Dybala): "Roma il suo luogo ideale, farà la storia. Mourinho lo rispetta e gli dà fiducia"

SPORTITALIA.COM - Julio Chiarini, ex portiere argentino e compagno di Paulo Dybala nella stagione 2011-2012 con la maglia dell'Instituto di Cordoba, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata sulla Joya e sul suo ambientamento alla Roma. Queste le sue parole:

Cosa ricordi di quel ragazzino?

“Ricordo quando si presentò le prime volte al tavolo della squadra. Se andava lì in silenzio, con educazione vicino ai grandi, non parlava. E’ sempre stato un ragazzo molto rispettoso, con i piedi per terra al di là del fatto che dopo poche partite era già stato ceduto al Palermo. Questo non cambiò minimamente il suo comportamento”.

[...]

Quanto si allenava sui tiri e sulle punizioni, per arrivare ai livelli odierni?

“Ci allenavamo a lungo: Paulo non è solo talento, pure se ne ha molto. E’ stata la sua testa a fare la differenza, lo ha aiutato molto, era molto maturo per la sua età. Ecco perché non sono sorpreso di quello che sta facendo”.

La Roma era il posto giusto dove ripartire, con Mourinho?

“Penso che abbia fatto centro scegliendo la Roma. Ha trovato il suo luogo ideale, si è subito ritrovato. La cosa migliore che possa capitare a un giocatore è di andare da un tecnico che lo rispetta e gli dà fiducia, come sta facendo Mou. Farà la storia come ha fatto alla Juve. Sembra a suo agio e felice”.

Come sarebbe potuta essere la sua pur brillante carriera, senza infortuni?

“Nonostante tutto sta facendo grandi cose, vedi la vittoria del Mondiale. In Qatar, quando è andato a calciare il rigore in finale, giuro ho vissuto il momento come se dovessi calciarlo io. Voglio molto bene a Paulo. Gli auguro sempre il meglio e non ho dubbi che oggi sia tra i migliori al mondo”.

