Cassano: "Roma vergogna del calcio italiano. Mourinho sta facendo di male in peggio"

BOBO TV - Ospite del canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha espresso la sua opinione sulla Roma, attaccando ferocemente il comportamento dei giocatori e dei componenti della panchina giallorossa. Non sono mancate inoltre le critiche nei confronti di José Mourinho. Queste le sue dichiarazioni: "Risse, casini, manate... Di cosa stiamo parlando? Tutta la panchina entra in campo. Questo è la vergogna del calcio italiano. Potrà anche arrivare seconda, ma Mourinho da quando è arrivato non ha mai dato nulla, sta facendo di male in peggio. La Lazio ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre la Roma e Dybala mi hanno fatto tenerezza".