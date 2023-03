Casinò online e gioco d’azzardo in Svizzera – tendenze nel 2023

Sono sempre di più gli utenti che scommettono all’interno di casinò online in Svizzera. Scopri quali sono le ultime novità sul gioco d’azzardo nel nostro Paese.

L'impatto dei casinò online sul mercato del gioco d'azzardo

Nel corso del tempo sempre più persone si sono avvicinate al mondo del gioco d’azzardo online. Se prima scommettere all’interno dei casinò non era un’attività molto comune fra le persone perché era necessario andare fisicamente presso un casinò, rispettare un determinato dress code e avere delle buone somme da investire, oggi è tutto più semplice.

Con la nascita dei casinò online in Svizzera, qualsiasi persona può scommettere dalla propria abitazione in qualsiasi ora del giorno. Questa è stata una vera e propria rivoluzione che ha avvicinato moltissime persone a questo settore.

Proprio per queste ragioni abbiamo deciso di scrivere un articolo che possa permettere di comprendere con precisione qual è la situazione attuale del gioco d’azzardo in Svizzera.

Qual è la rapida crescita di popolarità dei casinò online in Svizzera?

Secondo l’Ufficio Generale di giustizia UFG, il settore dei giochi in denaro ha fatturato un prodotto lordo dei giochi (somma di tutte le poste giocate meno le vincite versate) di circa 1,74 miliardi di franchi. Cifre davvero importanti che fanno ben comprendere come i giocatori svizzeri siano legati al mondo della lotteria e delle scommesse.

I casinò online sono sempre più popolari perché sul web non solo è possibile trovare casinò che abbiano una licenza rilasciata dalla CFCG (Commissione federale delle case da gioco) ma anche da altri enti come, ad esempio, l’autorità di Malta e quella del Curacao.

Gli utenti, se maggiorenni, in pochi passaggi possono effettuare una registrazione all’interno dei casinò online, depositare denaro e iniziare a scommettere sui tanti giochi con estrema facilità.

Perché i casinò online in Svizzera sono legali?

L’esperto Adrian Diefenbach sui casinò online legali per i giocatori svizzeri ha indicato quelli che possono essere ritenuti i migliori. Bisogna però prestare particolare attenzione nel riconoscere quelli che lo sono da quelli che invece non lo sono.

Il gioco d’azzardo se fatto da persone consapevoli delle loro azioni e maggiorenni è assolutamente legale. È importante però valutare alcune caratteristiche dei casinò per non cadere in truffe spiacevoli:

Il casinò deve possedere una licenza valida riconosciuta dalla CFCG oppure da altro ente;

La licenza deve essere presente nell’homepage o facilmente visibile in altre pagine;

Le informazioni all’interno del casinò devono essere SEMPRE chiare e trasparenti ;

Il servizio clienti deve offrire assistenza agli utenti che necessitano un supporto.

In assenza di queste caratteristiche i casinò difficilmente agiscono in modo legale e quindi è sconsigliabile scommettere su di essi.

I giochi più popolari nei casinò online in Svizzera

All’interno dei casinò online sono presenti tantissimi giochi. I giocatori generalmente ricercano in via principale quelli che sono presenti all’interno dei casinò con delle sedi fisiche, tra questi troviamo ad esempio:

Slot machine: sono tra i giochi più amati poiché scommettere è molto semplice, si possono vincere dei jackpot interessanti e sono costantemente aggiornate. Generalmente i software provider aggiungono periodicamente delle nuove slot con tematiche e musiche differenti. I casinò online, inoltre, offrono moltissimi bonus da sfruttare sulle slot;

Roulette: è uno dei giochi più amati dagli svizzeri e tra i più famosi al mondo. Il gioco della pallina appare frequentemente in scene di film ed è particolarmente coinvolgente anche online;

Giochi da tavolo: i giochi da tavolo racchiudono davvero un mondo, tra questi rientrano il blackjack, baccarat, crops e tanti altri giochi;

Il video poker;

La sezione LIVE: questa sezione è presente in tutti i casinò online e consente ai giocatori di scommettere con delle persone dal vivo. Quindi, per queste sue caratteristiche intrinseche risulta essere una delle più coinvolgenti.

Fusione di giochi da casinò nel mercato dei giochi

La tendenza dei giocatori svizzeri nello scommettere online è in continua crescita. Sempre più spesso si decide non solo di giocare online ma di scommettere anche all’interno dei casinò. I giochi elencati nel paragrafo precedente sono sempre particolarmente apprezzati nonostante alcuni di questi abbiano più di 100 anni.

È avvenuta una vera e propria evoluzione nel mondo del gioco d’azzardo ma tutto lascia prevedere che gli scommettitori online nei prossimi anni aumenteranno sempre di più. È una vera e propria tendenza che sembra irrefrenabile, è importante però sottolineare come sia necessario in ogni caso avere il pieno controllo delle proprie finanze.

Cosa fare se si ha una dipendenza dal gioco d'azzardo?

A causa delle scommesse si potrebbe sviluppare una forte dipendenza dal gioco d’azzardo. Questa è una condizione davvero pericolosa che potrebbe mettere in seria difficoltà economica la persona che scommette.

Se un giocatore si rende conto di essere dipendente dal gioco dovrebbe richiedere supporto alla CFCG ente cessionario delle licenze dei casinò svizzeri. La CFCG escluderà da qualsiasi casinò svizzero lo scommettitore. Se, invece, il casinò online ha un’altra licenza sarà necessario contattare il servizio clienti, spiegare la problematica e richiedere l’esclusione dal gioco d’azzardo.

I casinò permettono anche di impostare un limite massimo di deposito mensile. Questo serve proprio per evitare che il giocatore con dipendenza possa scommettere più di quanto possa permettersi.

È importante ricordarsi che il gioco online non deve pregiudicare la vita dello scommettitore ma deve essere considerato solo come un piacevole passatempo.

Utilizzate questi consigli prima di iniziare a giocare d'azzardo online

Prima di iniziare a scommettere all’interno di un casinò online i giocatori dovrebbero attenersi ad alcuni consigli che possono rivelarsi davvero fondamentali:

Scegliere casinò che abbiano una licenza ;

Prima di scommettere leggere i Termini & Condizioni del sito;

Scommettere sui giochi con gli RTP migliori ;

Sfruttare al meglio tutti i bonus concessi dai casinò online.

Conclusione

L’impatto dei casinò online sul mercato del gioco d’azzardo è stato a dir poco dirompente. Sono migliaia gli svizzeri che ogni giorno decidono di piazzare delle scommesse online e di divertirsi in questo modo. È necessario scegliere i casinò che operano legalmente e cercare di evitare di sviluppare una vera e propria dipendenza dal gioco d’azzardo.