Carlos Vinicius: "Sono affezionato a Mourinho, mi ha aiutato molto al Tottenham"

RELEVO.COM - Al portale spagnolo l'attuale attaccante del Fulham, Carlos Vinicius, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato anche di José Mourinho ai tempi del Tottenham. Uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Come hai vissuto il momento in cui ti hanno detto che Mourinho ti cercava per la squadra?

«Ricordo che quando me ne parlarono, mi dissero che Mourinho mi avrebbe chiamato e io non ci credevo. Poi mi chiama su FaceTime e io gli chiedo: "Come va?". E lui mi dice: "Non venire con le infradito, eh? Questo non è il Brasile, qui piove molto e fa molto freddo". E ho iniziato a ridere. Poi mi ha mandato un messaggio, mi ha detto che era tutto chiuso per unirmi al club».

Com'è Mourinho?

«Mi ha sorpreso la sua chiamata, davvero. Tutti conoscono Mourinho come un duro, ma quando poi lo conoscono c'è un altro lato, il Mourinho con un grande cuore. Siamo ancora amici, lo dico sempre. È una persona a cui sono molto affezionato, posso dire che è un mio amico, mi ha aiutato molto qui al Tottenham».

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE