Capello ricorda Galbiati: "Una fortuna incontrarlo ed averlo come secondo, era amato dai giocatori"

È venuto a mancare oggi all'età di 85 anni Italo Galbiati, storico vice allenatore di Fabio Capello anche ai tempi della Roma. E il tecnico ha voluto ricordarlo con queste parole: "Ho perso un amico, un grande allenatore che era amato dai giocatori per quello che faceva per loro, li allenava per migliorarli. Per me è stata una fortuna incontrarlo e averlo come secondo. Lui ti aiutava ed era l’uomo in più per tutti. Non portava mai i problemi ma li risolveva prima. Tutti i giocatori che ha allenato mi hanno chiamato oggi, da Roberto Carlos a Butragueno"

(Sky Sport)