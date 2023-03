Cairo: "Un sincero in bocca al lupo a Belotti. Un ritorno? No, pensiamo ai nostri giovani di prospettiva"

GR PARLAMENTO - Tra i temi affrontati ai microfoni del programma 'La Politica nel pallone', il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche dell'ex granata Andrea Belotti, ora attaccante della Roma. "Con Belotti abbiamo fato 7 anni insieme, ha fatto tanti gol per noi e io preferisco ricordarlo così. È stata una bella pagina. Gli faccio un in bocca al lupo sincero, ormai il passato è passato. Un ritorno? No, noi dobbiamo pensare con il mister ai nostri giovani di prospettiva", le sue dichiarazioni.