Cagliari, Ranieri: "Quando nel derby ho tolto Totti e De Rossi all'intervallo? Sentivo che era giusto così"

Claudio Ranieri professore per un giorno. L'allenatore del Cagliari ha partecipato a un evento con gli studenti dell'Università di Cagliari nell'ambito del progetto All around soccer, insieme all'Aiac. Durante l'incontro con i ragazzi, l'ex tecnico della Roma ha rilasciato alcune dichiarazione sia sul suo passato da calciatore in giallorosso sia sul famoso derby contro la Lazio in cui, da allenatore, sostituì Francesco Totti e Daniele De Rossi all'intervallo.

Queste le sue parole:

"Sino ai 20 anni ero una punta, giocavo nella Primavera e nella De Martino della Roma, lo dico sottovoce perché non la buttavo dentro mai. Mi hanno reinventato difensore. E in serie A ho esordito in quel ruolo. Questo anche per dire dell'importanza della tenacia: io nel mondo del calcio in qualche modo ci volevo comunque stare. Due volte sono stato bocciato nei provini della Roma, poi mi ha preso Helenio Herrera dopo che ero stato scartato.

Quando nel derby ho tolto De Rossi e Totti? Sentivo che era giusto così, eppure ho rischiato grosso. Tutti e due però sono venuti con me in panchina a fare il tifo. È importante essere veri, perché i giocatori sentono quando non stai fingendo: solo così danno il massimo".