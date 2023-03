Betis, Guardado: "Ricordo quando Mourinho mi ha chiesto la maglia come qualcosa di bello, è stato un onore"

Andres Guardado, centrocampista messicano del Betis ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo parlando del percorso stagionale in Europa League. Ha ricordato anche il momento in cui Josè Mourinho ha chiesto la sua maglietta. Queste le sue parole:

Parlando di Europa League, in questa stagione hai avuto un'esperienza inaspettata, quando Mourinho a Roma ha chiesto la tua maglia.

"Lo ricordo come qualcosa di molto bello. Per i giocatori, in generale, il più grande complimento è che i tuoi colleghi o le persone che si dedicano a questo e hanno successo lodino il tuo lavoro, riconoscano la tua carriera. In questo senso, quando Mourinho è venuto da me, avevamo già giocato contro in amichevole, qui, e ci eravamo salutati bene perché giochiamo a calcio da anni e ci siamo affrontati fin dal suo periodo qui a Madrid, e il fatto che mi abbia chiesto la maglia è uno dei migliori complimenti che ho ricevuto. Come quando Xavi parla di me, quando ha avuto modo di parlare con altri grandi allenatori e loro ne hanno sempre parlato bene, questo è ciò che ti rimane come calciatore, al di là di ciò che viene detto dalla stampa, dai tifosi e da tutto questo. Quello che ti rimane sono le persone che vivono giorno per giorno, che hanno successo e che sanno davvero come ci si sente in campo".

(marca.com)

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA