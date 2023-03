Benatia: "Roma-Juve combattuta, Dybala è un valore in più per tutte le squadre in Europa"

L'ex difensore di Roma e Juventus, Medhi Benatia, ha rilasciato un'intervista al sito sportivo commentando la gara di ieri sera all'Olimpico, vinta dai giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Mancini. "Ieri abbiamo visto una partita molto combattuta. Una sfida chiusa, con i due allenatori che hanno preparato molto bene la partita sul piano tattico. Nel primo tempo ci sono state due occasioni. La prima con Dybala; la seconda, clamorosa, con Rabiot che poteva portare in vantaggio i bianconeri", le sue dichiarazioni. "È un risultato importante per la Roma, dispiace per la Juve perché si stava vedendo una grande squadra - ha aggiunto -. Stanno facendo un buon percorso nonostante tutti i problemi extra-campo".

"Dybala è un grandissimo giocatore, è un valore in più per tutte le squadre oggi in Europa - ha proseguito parlando della Joya -. Crea sempre qualcosa, anche nel gioco della squadra. Però secondo me è più bravo quando viene tra le linee e crea la superiorità numerica, non essendo una punta vera e propria".

"Se Amrabat è da Juve? Ha fatto vedere il suo valore al Mondiale e con la Fiorentina - ha detto – È un giocatore che ti dà forza e qualità in mezzo al campo. Sì, può essere anche lui un giocatore da Juve".

(calciomercato.it)

