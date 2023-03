Alisson: "Seguo la Roma, forza Roma sempre"

SKY SPORT - Alisson continua a ricordare ad ogni occasione la sua passione per Roma e la Roma. Anche ieri, nell'intervista al termine della sfida col Real Madrid che è costata l'eliminazione al suo Liverpool ha prima parlato del campionato italiano: "Il Napoli sta facendo benissimo in Serie A, ci abbiamo giocato contro ed è una squadra molto difficile da affrontare. Hanno una squadra molto forte, Spalletti sta facendo un bellissimo lavoro. Hanno le capacità per andare avanti in Champions. Vinceranno lo scudetto e se continuano così possono fare qualcosa di grande".