Aldair: "Ibanez è cresciuto moltissimo. In futuro può essere protagonista con la Roma e il Brasile"

La quinta tappa del Città di Roma segna il ritorno in campo di Pluto Aldair. Sulla sabbia della Dabliu Beach Arena l’ex difensore brasiliano fa coppia con Marco Graziani, il Gatto, uno dei giocatori più esperti del circuito. “L’impianto che ci ha ospitato è spettacolare - sottolinea - ora finalmente si può praticare il footvolley in una zona meravigliosa di Roma come l’Eur. Siamo riusciti a prenderci la soddisfazione di arrivare al terzo posto - aggiunge - Non era facile, il livello è altissimo e abbiamo faticato ad arrivare in fondo”. A salire sul gradino più alto del podio è stata ancora una volta l’accoppiata Tonetto-Iacopucci. “Lo faccio vincere a posta - aggiunge scherzando il brasiliano - In realtà è veramente forte. Lui e Federico (Iacopucci, ndr) in coppia sono quasi imbattibili”. Molto bravo, sul campo di calcio, si sta rivelando anche Roger Ibanez, appassionato di footvolley come molti sudamericani e chiamato a cogliere l’eredità di Pluto sia in giallorosso sia con la maglia verdeoro. “È cresciuto moltissimo - assicura - sono sicuro che possa ritagliarsi un ruolo da protagonista nei prossimi anni, con la Roma e con il Brasile. Gli auguro il meglio”.

Protagonisti del torneo anche Alain Faccini e Nicola Carlini, costretti a cedere solo in finale di fronte alla schiacciante prova di Tonetto e Iacopucci.

Il prossimo appuntamento, quello conclusivo del Città di Roma in programma di nuovo alla Dabliu Beach Arena di viale Egeo, è fissato per l’8 aprile.