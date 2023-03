"Cosa mi aspetto dal procedimento? Che ognuno faccia la sua parte, e soprattutto che sia un percorso trasparente". Così il ministro per lo Sport Andrea Abodi, a margine di un convegno all’università di Roma-Tor Vergata, in merito al ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.