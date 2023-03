'A Scuola di Tifo', ieri incontro tra Mancini e gli studenti dell'Istituto Comprensivo Via F. Laparelli: "È nostro dovere trasmettere messaggi positivi" (FOTO)

Ieri il difensore giallorosso Gianluca Mancini è stato il protagonista di "A Scuola di Tifo", il progetto della Roma creato con l'intento di sensibilizzare gli studenti su tematiche sociali. Lo rende noto il club giallorosso:

Il programma è dedicato a Willy Monteiro, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro.

Oltre al difensore giallorosso, hanno partecipato Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, e Francesco Pastorella, Sustainability & Community Relations Department Director del Club.

L’incontro è avvenuto lunedì 13 marzo con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Via F. Laparelli”, sito in via Laparelli in zona Tor Pignattara.

Tema dell’intervento la lotta al razzismo, affrontato con 45 ragazze e ragazzi di seconda e terza media. Per l’occasione, gli stessi studenti hanno realizzato uno striscione per ribadire fortemente il “no al razzismo”.

“Occasioni come questa – ha detto Mancini – rappresentano una grande opportunità non solo per voi studenti, ma anche per noi calciatori: abbiamo l’occasione di confrontarci su temi sempre attuali come il razzismo e l’importanza di contrastarlo, il fair play e il rispetto delle regole, fondamentali nel mondo dello sport e ancora di più nella vita di tutti i giorni”.

E ancora: “Noi calciatori, attraverso il nostro lavoro, sappiamo di rappresentare un modello di riferimento per molti dei giovani che ci guardano tutti i giorni sul campo di calcio. È nostro dovere trasmettere messaggi positivi e darvi il giusto esempio”.

