Nel postpartita di Eintracht-Napoli, con la vittoria per 2-0 degli azzurri nell'andata degli ottavi di Champions League, Luciano Spalletti si è sfogato fuori onda prima del collegamento con Sky: "Parlano ancora di Totti e Icardi in televisione. Stavano parlando di come ho gestito Totti e Icardi...ora a uno gli telefono per bene e gli faccio vedere come li ho gestiti".

Fuorionda di Spalletti contro lo studio di Sky GODO pic.twitter.com/mokctxvEEp — ROBOTKA ? (@pasquale_caos) February 21, 2023