VIDEO - Galatasaray: primo gol di Zaniolo in amichevole con l'Alanyaspor

Prima uscita col Galatasaray e primo gol per l'ex attaccante della Roma Nicolò Zaniolo. Oggi il club turco ha affrontato e vinto in amichevole contro l'Alanyaspor per 4-2: Zaniolo è subentrato all'80' e ha siglato al 94' il suo primo gol con la maglia del Galatasaray, a cui si è unito durante la finestra invernale di mercato trasferendosi a titolo definitivo dalla Roma. L'ex giallorosso ha ricevuto palla in profondità, si è liberato del portiere avversario in uscita e ha poi segnato col sinistro a porta vuota.