Verona, Zaffaroni: "La Roma all'Olimpico concede veramente poco, anche grazie alla spinta del suo pubblico"

Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina tornando anche sulla sconfitta all'Olimpico contro la Roma. Le sue parole: "La squadra è stanca? Non credo: la stanchezza è normale e fisiologica, al pari di quella di tutte le altre squadre. La squadra sta lavorando bene e sta facendo prestazioni di livelli. Non dimentichiamo che quando hai la sensazione che la squadra non sia stata brillante come al solito va considerato anche l'avversario: la Roma sul suo campo concede veramente poco, grazie anche alla spinta del suo pubblico. Ha recuperato giocatori che hanno strappo, come Spinazzola. Stiamo bene, lunedì dovremo fare una gara di grande intensità"