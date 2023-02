Ultras, il comunicato dei laziali: "Nessuna solidarietà e nessun rispetto per i romanisti"

Con un comunicato, firmato 'Ultras Lazio', il tifo biancoceleste smentisce le ipotesi di "un'alleanza" coi romanisti dopo i fatti accaduti nella serata di sabato ad opera di ultras serbi. Questo il testo della nota che ha un incipit chiaro: "Nessuna solidarietà, nessun rispetto per i romanisti".

Poi prosegue: "Viste le solite invenzioni dei giornali e dei social, specifichiamo subito che NESSUNO di noi ha mostrato vicinanza ai tifosi giallorossi. Se qualcuno lo ha fatto privatamente, per noi non è Laziale. Stesso discorso per chi ha condannato il gesto con comunicati. Da parte nostra, totale indifferenza nei confronti di una tifoseria che da sempre insulta i morti e la memoria di Vincenzo Paparelli e che negli anni si è macchiata di striscioni infamanti. Ricordiamo a tutti che l'azione in questione è stata compiuta a Piazza Mancini, luogo di ritrovo degli ultrà romanisti e non a 100 km dallo stadio. A noi interessa soltanto quello che accade in casa nostra. Questa onta storica subita non è roba che ci riguarda. Sempre a testa alta, Ultras Lazio".