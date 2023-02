Ultras della Stella Rossa a Roma, agguato ai tifosi giallorossi. Vicinanza della Curva Nord dell'Inter: "Oltre la rivalità, doveroso condannare" (VIDEO)

[...] Un gruppo di ultras della Stella Rossa, venuti apposta da Belgrado, ha sorpreso i romanisti del tifo organizzato a Piazza Mancini dopo Roma-Empoli. [...] Aggressione efficace ai danni del gruppo Fedayn con aste e bastoni, in cui ai tifosi romanisti è stato portato via un borsone con tutti gli striscioni storici del gruppo. [...]

La Curva Nord Milano, gruppo tra i più importanti del tifo interista, ha mandato un messaggio di vicinanza ai tifosi giallorossi dopo l'aggressione di ieri da parte dei supporters serbi. "Quanto accaduto con l'azione compiuta e rivendicata dal gruppo serbo della Stella Rossa a Roma non può lasciare indifferente il mondo ultras italiano e non lascia sicuramente indifferente la Nord. Se è vero che non esistono regole scritte nel nostro mondo, a nostro avviso le dinamiche di rivalità devono consumarsi faccia a faccia e non con atti indegni seppure coordinati tra più persone. Non è stata un'azione certamente da poco quella compiuta ai danni di uno dei più storici gruppi della Sud romanista ma rimane un agguato compiuto da molti a danno di pochi giocando sull'assoluta imprevedibilità di un gesto compiuto in assenza di uno scontro diretto. Ci sembra doveroso condannare questa deriva dei comportamenti ultras senza senso e che può pericolosamente spostare gli equilibri delle dinamiche legate alle rivalità, in un campo che non ci appartiene con regole prive di valori come Onore e Lealtà. Ci auguriamo che questo precedente non stimoli emulazioni che, lo ripetiamo, col mondo ultras nel quale siamo cresciuti non ha niente a che fare. "

Gli autori del raid avvenuto ieri sera nella capitale contro alcuni tifosi romanisti dei Fedayn, potrebbero far parte dello stesso gruppo venuto a Milano giovedì scorso per la partita di basket Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado. Sono in corso indagini della polizia per verificare eventuali connessioni tra i tifosi della Stella Rossa di Belgrado e quelli del Napoli, anche alla luce degli scontri di alcune settimane fa sulla A1 tra ultras giallorossi e paertenopei. Questi ultimi sono gemellati da anni con i supporter della Stella Rossa di Belgrado. Secondo le prime testimonianze dei tifosi aggrediti, ieri sera sul luogo del raid non sarebbero stati presenti tifosi partenopei.

