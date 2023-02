Turchia, Roma-Adana Demirspor: l'amichevole virtuale per sostenere le famiglie colpite dal terremoto

La Roma si muove per sostenere la popolazione turca vittima del terremoto ad inizio mese di febbraio. Il club giallorosso, in collaborazione con l'Adana Demirspor, ha organizzato una "partita virtuale" il cui ricavato dei biglietti venduti sarà destinato proprio alle famiglie colpite dal sisma: "La Roma sposa l’iniziativa dell’Adana Demirspor a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Turchia. Acquistando un biglietto del match virtuale potrai offrire il tuo contributo concreto a favore delle famiglie che hanno perso tutto con il cataclisma del 6 febbraio".

