Tommasi: "Mourinho fa sognare e divertire, in campo e fuori"

"Una stagione complicata per il Verona, ma ha cambiato direzione nell'ultimo mese dopo il Mondiale. Adesso si sono riagganciati alla zona salvezza e sicuramente fa guardare i prossimi mesi con diverso entusiasmo rispetto alle dieci sconfitte di fila e i pochi punti raccolti prima di Natale. La Roma invece credo abbia assunto la personalità del suo allenatore: efficace, concreta, tosta, difficile da scalfire. Una volta in vantaggio è difficile riprenderla". Questa l'analisi di Damiano Tommasi, sindaco di Verona, doppio ex di Roma e Hellas, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio 1.

"Mourinho uomo giusto per la Roma? Non so se ci sia un uomo giusto per Roma, ma Roma può esaltare la sua personalità e il suo voler essere allenatore incisivo - spiega l'ex centrocampista con un passato anche da presidente dell'Assocalciatori - Quello che Roma sa dare in termini di gratificazione in caso di successo ha qualcosa di speciale, e lo sa anche Mou dopo la vittoria in Conference. Per i romanisti avere un allenatore come Mourinho fa sognare e divertire, in campo e fuori".