Tiago Pinto su Joao Felix: "E' un genio, fa sembrare tutto facile"

In un approfondimento su Joao Felix realizzato dal quotidiano britannico, è stato chiesto un parere anche a Tiago Pinto. Queste le parole del GM della Roma sull'ex calciatore del Benfica: "So con quello che è successo all'Atlético e con il cartellino rosso [contro il Fulham], non è un buon momento per lui, ma, fidatevi, questo ragazzo è un genio e una persona molto umile. Non è un calciatore normale. Ha un vero talento naturale e un'alta fiducia in se stesso. Fa sembrare tutto molto facile".

Ancora Tiago Pinto: "Avevamo un video al Benfica su cui scherzavamo sempre: era il primo tocco di Joao da giocatore della prima squadra. La maggior parte dei giovani semplicemente cerca di non commettere errori, lui invece fece qualcosa di veramente artistico. È nella sua natura. Sua madre e suo padre erano entrambi insegnanti, davvero una buona famiglia. Sapevano che il ragazzo aveva molto talento, ma hanno sempre voluto che ricevesse la sua istruzione".