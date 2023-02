Terremoto Turchia: ritrovato il corpo senza vita di Christian Atsu

Il Terremoto che ha colpito Turchia e Siria continua a mietere vittime. Il mondo del calcio piange Christian Atsu, calciatore ghanese che militava nell’ Hatyaspor: “Siamo addolorati per questa perdita. Il corpo del nostro calciatore Christian Atsu, che ha perso la vita sotto le macerie, è in viaggio per essere inviato nel suo paese natale, il Ghana. Non ti dimenticheremo, Atsu. La pace sia con te. Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza. Riposa in pace”.