Tacopina: "De Rossi è un mio grande amico, dispiace non abbia funzionato alla Spal"

RADIO ROMANISTA - Il presidente della SPAL Joe Tacopina, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica a tinte giallorosse, parlando della famiglia Friedkin e dell'esperienza di Daniele De Rossi alla Spal. Le sue parole:

Sul suo modo di lavorare.

"Non sono come Cellino. Non voglio prendere decisioni su chi gioca e chi non gioca ma mi piace essere coinvolto pur lasciando molta libertà ad allenatori e dirigenti".

Sulla famiglia Friedkin.

"Non conosco i Friedkin ma penso stiano facendo un grande lavoro portando la Roma più in alto. Sono sulla strada giusta e hanno le potenzialità per far crescere il club”

Su De Rossi.

"De Rossi è uno dei miei grandi amici. Mi dispiace non abbia funzionato, dovevamo cambiare alla SPAL ma non cambia il fatto che penso che abbia un grandissimo futuro da allenatore”