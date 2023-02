Stadio Roma, Malagò: "Stavolta penso si andrà a dama"

"Complimenti al Comune e alla Roma calcio. In poco tempo si è arrivati ad una delibera imprescindibile". Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito della delibera della Giunta capitolina sul pubblico interesse per il progetto dello stadio che dovrebbe sorgere a Pietralata. "A differenza delle amministrazioni precedenti, con questo attestato penso che si andrà a dama - ha osservato il numero 1 dello sport italiano a margine di un evento a Roma -. Mi auguro che anche la Lazio individui presto un'area per un suo stadio. Sarebbe un upgrade per la città".

A tal proposito, sul Flaminio l'assessore allo sport Alessandro Onorato ha confermato la "totale apertura alla Lazio", assicurando che lo stadio "si può fare lì, se vogliono". E sul progetto giallorosso di Pietralata, Onorato si dice ottimista: "Il nostro approccio è stato diverso rispetto alle amministrazioni precedenti. Gli stadi vogliamo farli, non parlarne. I fallimenti del passato hanno danneggiato la città: noi entro quest'anno vogliamo chiudere il progetto esecutivo e avviare i cantieri".