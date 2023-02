Stadio Roma, Di Stefano: "Noi invitati come fossimo giornalisti, era meglio convocare una commissione Urbanistica"

"Siamo stati invitati alla conferenza stampa di oggi sullo stadio della Roma come se fossimo dei giornalisti- dichiara Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina- ma ricordiamo al Sindaco Gualtieri che siamo consiglieri comunali e dovremmo analizzare gli atti nelle Commissioni competenti e votarli in Assemblea Capitolina".

"Forse convocare una commissione Urbanistica per illustrarci la delibera presentata oggi sarebbe stato perlomeno più elegante- prosegue Di Stefano- e avrebbe, in prospettiva, sicuramente accorciato i tempi per la nascita di questo impianto sportivo voluto da tanti: ma siamo rassegnati oramai, al peggio non c'è mai fine. Ora attendiamo- conclude il capogruppo d'opposizione- le carte del progetto, ma in particolar modo attendiamo di capire le resistenze dei comitati di quartiere di Pietralata".

"E' stata approvata oggi la delibera di Giunta che attribuisce interesse pubblico all'intervento di rigenerazione urbana del quartiere Pietralata, che prevede numerose opere pubbliche e la realizzazione dello Stadio della Roma. A breve, inizierà l'iter che vedrà protagonista la Commissione Urbanistica per un'ampia condivisione del progetto con tutta la città". Lo dichiarano Tommaso Amodeo e Antonella Melito, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale.

"Puntiamo a portare quanto prima all'attenzione delle varie Commissioni ed in particolare della Commissione Urbanistica, la discussione sulla delibera approvata oggi e ad entrare nel merito del progetto con un primo sopralluogo sul territorio. Ad oggi abbiamo concluso solo il primo step, ora è il momento di avviare il lavoro più complesso e di dettaglio che ci permetta di superare eventuali criticità. Il dibattito pubblico sarà uno degli strumenti più idonei che metteremo in campo affinchè tutta la città possa sentirsi coinvolta e si concretizzi il progetto di riqualificazione di un quadrante della nostra città- aggiungono- Un intervento di ricucitura- proseguono Amodeo e Melito- tra due quartieri, Bologna e Pietralata, in cui troverà luogo uno spazio multifunzionale, occasione di sviluppo economico e sociale per la nostra città. Da ottobre 2022, mese di presentazione del progetto da parte della Società AS Roma, si è passati alla indizione della Conferenza dei Servizi conclusa lo scorso 17 Gennaio con la risposta favorevole di 35 enti. Un lavoro sinergico e costruttivo che attraverso le osservazioni ricevute dagli uffici permetterà di elaborare un progetto definitivo completo e rispondente alle esigenze del territorio. Entro il 2023- concludono i due consiglieri di maggioranza- si conta di avviare la Conferenza di Servizi Decisoria per la validazione del progetto definitivo e ad avviare i lavori entro il 2024 per inaugurare Stadio ed opere annesse entro il 2027. Fondamentale il lavoro fatto sino ad oggi da parte degli uffici di tutti gli enti coinvolti, altrettanto importante il lavoro che dovrà essere fatto d'ora in avanti".