Spezia, Gotti: "Shomurodov in buone condizioni, ha lavorato bene alla Roma"

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli, in programma domani alle ore 12:30. Tra i vari temi trattati, il tecnico del club ligure si è soffermato anche su Eldor Shomurodov, attaccante arrivato in questa sessione di calciomercato in prestito dalla Roma. Le sue parole: "Non gioca da un po' di tempo, ma si è presentato in buone condizioni. Ha lavorato bene dov'era, si è presentato benissimo, molto sorridente e disponibile. A volte capita che arrivi qualcuno da una grande squadra e non sia contento, invece ci sta dando tanto".