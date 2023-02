Spal, Nainggolan: "Non avrei mai pensato di venire qui. De Rossi faceva delle battute per convincermi ad accettare l'offerta"

Radja Nainggolan si presenta. Il centrocampista belga ha parlato in conferenza stampa per la prima volta da calciatore della Spal, dove rincontrerà Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra della Roma e attuale allenatore del club di Ferrara. Queste le dichiarazioni del 'Ninja'.

Sui dialoghi avuti e sul rapporto stabilito con De Rossi.

"Daniele un mesetto e mezzo fa ha cominciato a farmi delle battute per venire alla SPAL a dargli una mano, mai avrei pensato di trovarmi qui. Questa cosa mi è rimasta nella testa rispetto alle altre offerte. Con De Rossi abbiamo condiviso tanto e ho detto 'perchè no?'. A lui piace fare il gioco di Spalletti. Lo ritrovo un po' ingrassato ma come sempre: da calciatore diceva quello che pensava, ora lo fa in un altro modo. Nella sua prima esperienza lo vorrei aiutare in campo".