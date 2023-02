Spal, De Rossi sui tifosi della Roma: "Forti e passionali, in trasferta sembrava di giocare all'Olimpico"

Alla vigilia della sfida tra la sua Spal e il Venezia, il tecnico degli estensi Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sull'attaccamento dei tifosi che seguiranno la squadra in trasferta e facendo anche un paragone con quanto vissuto da calciatore con la maglia della Roma.

Queste le sue parole:

"Ho legato la mia vita calcistica a una passione enorme che avevo da bambino e ricordo che andavamo a giocare fuori casa e la facevamo da padroni ovunque o quasi. Come se giocassimo sempre in casa. La tifoseria della Roma è tanto forte e passionale e lo stesso, ovviamente con numeri diversi, la ritrovo qui a Ferrara. C’è grande senso di appartenenza e di identità: la gente qui è tifosa della SPAL, i negozi e i bambini portano sciarpe e bandiere della SPAL e io sono arrabbiato perché ad oggi non stiamo restituendo un po’ dell’amore che stiamo ricevendo. C’è tempo, ce la stiamo mettendo tutta oltre ogni cosa e il fatto che in uno stadio in cui la frequenza media è di 3000-4000 spettatori ce ne saranno 7-800 dei nostri ci dà una spinta in più e mi fa tornare indietro agli anni più belli della mia vita, in cui alzavo la testa e negli stadi più belli del mondo c’erano sempre 4-5000 tifosi romanisti".