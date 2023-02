Serie A: Dybala in lizza per il premio "EA Sports Fifa Player of the Month" di gennaio (FOTO)

Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Luis Alberto e Victor Osimhen. Sono i cinque candidati al premio di "EA Sports Fifa Player of the Month" di gennaio. I calciatori sono stati selezionati attraverso i dati ufficiali di performance di Lega Serie A, raccolti grazie alle rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. La Joya sarebbe il primo calciatore della Roma a vincere il premio in questa stagione.

