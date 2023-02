Sanremo 2023, vince ancora un tifoso della Roma: Mengoni come Blanco e Damiano dei Maneskin

Il Festival di Sanremo 2023 è stato vinto da Marco Mengoni, che con la sua “Due vite” ha sbaragliato la concorrenza degli altri 27 artisti in gara e si è aggiudicato la 73^ edizione della kermesse. Un successo meritato a detta di molti e che presenta un singolare collegamento con i vincitori delle ultime due edizioni. Nel 2021 avevano infatti vinto i Maneskin, mentre nel 2022 Blanco e Mahmood: ma cos’hanno in comune questi artisti? La risposta è il tifo per la Roma. Damiano David dei Maneskin è spesso in tribuna all’Olimpico, mentre Blanco si è addirittura esibito allo stadio durante l’intervallo di un’amichevole estiva contro lo Shakhtar. Infine Marco Mengoni, pur non essendo un tifoso sfegatato (“Il calcio mi piace abbastanza“), non ha mai nascosto la sua passione per i giallorossi, tramandatagli dalla famiglia.

(ansa)