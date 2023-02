Momenti di apprensione in casa Sampdoria. Davanti alla sede della società blucerchiata in mattinata è stata fatta trovare una testa di maiale mozzata all'interno di una scatola di cartone, accompagnata da una lettera minatoria, che recita: "Massimo Ferrero, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre". Già lo scorso mese erano state recapitate buste anonime, in una c'era un proiettile, indirizzate sempre a Ferrero e a Garrone.

