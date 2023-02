Salisburgo, il ds Freund: "Affrontare la Roma è un'opportunità, ha grandi giocatori e un ottimo allenatore"

GAZZETTA.IT - Il direttore sportivo del Salisburgo, Christoph Freund, ha rilasciato un'intervista al sito sportivo. Il dirigente si è soffermato sulla filosofia della società austriaca e sulla gara odierna contro la Roma, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo dieci scout che si occupano primariamente dei dati dei giocatori e li osservano in video. Individuati i giocatori che riteniamo possano fare al caso nostro, li osserviamo dal vivo il più a lungo possibile. Ma non ci fermiamo al campo. Se un giocatore ci interessa, prima di prenderlo, oltre a osservarlo cerchiamo di parlare con più persone possibile che conoscano il giocatore in questione. Vogliamo carpire le loro qualità umane e capire il loro background culturale. E anche la Red Bull Academy è un altro aspetto fondamentale per noi”.

Ben 18 club su 20 del campionato italiano hanno una rosa con età media superiore ai 25 anni. Voi avete in rosa appena due giocatori Over 25: come si spiega questa differenza di visione filosofica?

“Non si può dire che solo una filosofia sia giusta e le altre sbagliate. Ogni club è diverso. Quel che posso dire è che noi siamo contenti della nostra mentalità e che ci sta dando grandi soddisfazioni. Di conseguenza andremo avanti sulla nostra strada”.