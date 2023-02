Rosella Sensi: "Zaniolo? Nella vita bisogna essere riconoscenti. Seguo la Roma con ottimismo e soddisfazione"

TUTTOMERCATOWEB.COM - A margine dell'evento dedicato ad Andrea Fortunato presso il salone del Coni, dove verrà premiata, l'ex presidente della Roma, Rosella Sensi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentando il caso Zaniolo e il suo rapporto con i colori giallorossi.

Queste le sue parole:

Cosa ne pensa di ciò che è stato detto sulla vicenda Zaniolo?

"Oggi non mi piace parlare di Zaniolo... Io credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato per la sua crescita, durante gli infortuni. Bisogna essere riconoscenti nella vita, è una cosa molto importante anche per il percorso di crescita del ragazzo stesso".

E della Roma cosa ci dice?

"La seguo con grande ottimismo e grande soddisfazione. Bisogna starle vicino, sempre".

