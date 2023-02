Roma all'ultimo posto per numero di big chance convertite nelle ultime due stagioni di Serie A

Nessuna squadra di Serie A ha fatto peggio della Roma per quanto riguarda la conversione di big chance in gol nelle ultime due stagioni. Come riportato da Kickest, i giallorossi guidano questa classifica negativa con il 33.7% di big chance convertite in gol. Seguono il Torino con il 34.5% e lo Spezia con il 38.5%.

I giocatori offensivi di José Mourinho, escluso Paulo Dybala, hanno percentuali di conversione delle occasioni da rete tra le più basse del campionato. Tammy Abraham, il migliore nelle ultime due stagioni di Serie A per big chance avute, ne ha trasformate 18 su 53, cioè il 34%. Fa peggio Andrea Belotti, secondo tra gli attaccanti con più minuti a non avere ancora trovato la rete dietro Isaac Success, che in Serie A è fermo a 0 big chance convertite su 5 avute. A zero ci sono anche Nicola Zalewski (0/3) e Gianluca Mancini (0/5). Non va oltre il 29%, infine, Lorenzo Pellegrini.