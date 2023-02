Rocca (candidato pres. Regione Lazio): "Meglio Sarri di Mourinho, è più simpatico e molto meno saccente"

RAI RADIO 1 - «Meglio Sarri di Mourinho, è più simpatico e molto meno saccente del portoghese, che è anche populista, con quell'atteggiamento ruffiano verso la curva...» Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Francesco Rocca. Il tecnico lusitano, in politica, sarebbe un po' grillino? «Esatto, potrebbe essere un buon grillino. Se votasse a Roma potrebbe esser un buon seguace di Conte e della Bianchi». Sarri, però, è di sinistra? «Sarri è uno pragmatico, e in questo senso potrebbe considerare anche la mia candidatura». Tuttavia lei sarebbe presidente anche dei giallorossi: direbbe mai 'forza Roma'? «Lo farei per promozione e direi forza Roma, facciamo lo stadio».